Украина полностью не контролирует село Работино на Запорожском фронте, а заявление о его освобождении было "пиаром".

Об этом сообщает AFP со ссылкой на слова украинских военных из 65-й бригады.

По их оценке у населенного пункта нет стратегической ценности.

"Мы могли его обойти. Нам нравятся объявления, большие победы. Но в реальности все иначе", - говорит он. Украинские войска до сих пор не могут свободно передвигаться по Работино, поскольку по нему постоянно наносит удары российская артиллерия. Поэтому бойцы считают его "серой зоной" и не могут собрать здесь значительное количество тяжелой техники и военнослужащих.

Бойцы говорят, что ВСУ "продвигаются медленно и с тяжелыми потерями".

Военные наступают на рассвете небольшими группами через лесополосы. Отряды ВСУ были замечены на подступах к следующему селу, которое расположено в 2-3 километрах от Работино. Какому именно, не уточняется.

"Если передвигаться днем, то это смерть на 100%", — сказал один из военных. На передвижение есть "от трех до пяти минут" между российскими обстрелами, а "никаких ближних боев нет".

РФ продолжает превосходить нас в артиллерийских снарядах и дронах - 1-2 украинских к 5 российским.

При этом опрошенные журналистами военные ВСУ полны решимости продолжать наступление. "Парни, которые сюда пришли, знают, почему они здесь. Они должны работать: теснить врага и идти в атаку, а не сидеть в канаве", — сказал один из собеседников агентства.

Ранее сообщалось, что республиканцы, блокируя военную помощь США, могут сорвать наступление ВСУ.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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