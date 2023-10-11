Министерство обороны Украины опубликовало неполный перечень того, что западные партнеры дадут по результатам договоренностей на 16-й встрече в формате "Рамштайн", где впервые присутствовал Владимир Зеленский.

Список появился на сайте ведомства.

США: 200 млн долларов; новый пакет помощи будет включать боеприпасы для ПВО, артиллерийские боеприпасы и ракеты, усиление авиационного вооружения, противотанковое оружие.

Великобритания: 115 млн евро – полный пакет помощи для финансирования разминирования и обслуживания техники.

Дания: передача F-16 в начале 2024 года.

Финляндия: новый пакет помощи на 95 млн евро.

Канада: 25 млн долларов на теплую униформу для военных и подготовку к зимней кампании.

Бельгия: будет готовить пилотов F-16 и планировщиков миссий, две бельгийские компании Sabena Engineering и Patria Bec окажут существенную техническую поддержку флоту F-16. Бельгия снова примет на обучение отряд украинских технических специалистов. С 2025 года Бельгия предоставит Украине истребители F-16.

Норвегия: 18,5 млн долларов на разминирование.

Испания: дополнительные системы ПВО, теплую одежду для военных и генераторы для подготовки к зиме, 1,5 млн евро на гуманитарное разминирование.

Германия: усиление украинской системы дополнительными ракетами, а также танки.

Болгария: подписан меморандум о намерениях между министерствами обороны двух стран, который определяет, но не лимитирует основные направления дальнейшего сотрудничества между странами в сфере обороны. Он помимо прочего включает сотрудничество по направлениям кибернетической безопасности, стратегическим коммуникациям, а также предоставление материально-технической помощи. Болгария будет помогать с языковыми курсами для пилотов F-16.

Литва: 2 зенитно-ракетных комплекса NASAMS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, а также электрогенераторы, армейские производные кровати и теплая униформа для зимней кампании.

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