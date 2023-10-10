Минобороны ФРГ анонсировало отправку Киеву в ближайшие недели ещё десяти танков Leopard 1 A5.

Кроме этого Германия выделит Украине "зимний" пакет военной помощи на 1 млрд долларов и передаст ещё одну систему ПВО Patriot.

Об этом сообщило Минобороны страны в Твиттере.

Итого, в пакет войдут:

дополнительная система ПВО Patriot;

установка ПВО IRIS-T SLM;

установка ПВО IRIS-T SLS;

три зенитных установки Gepard.

Напомним, две недели назад Украина получила от Польши партию отремонтированных танков Leopard 2.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

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