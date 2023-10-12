Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о положении на фронте по состоянию на 18:00 12 октября.

Сводка традиционно появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. На Авдеевском направлении ВСУ отразили семь атак в районе Авдеевки и еще семь - неподалеку от Ласточкино, Тоненького, Первомайского, Невельского.

2. Всего за сутки произошло 55 боестолкновений. Кроме Авдеевского, также отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – 4 атаки в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки,

Лиманском – 4 атаки в районе Макеевки Луганской области и в районе Серебрянского лесничества Донецкой области,

Марьинском – 10 атак в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки,

Запорожском – в районе Работино.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Бахмутском, Шахтерском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла два ракетных и 55 авиаударов, совершила более 20 обстрелов из РСЗО.

5. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

6. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов.

Между тем в Авдеевке остаются более полутора тысяч гражданских лиц, они гибнут под обстрелами.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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