Утром 12 октября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

В ночь на 12 октября, рф нанесла авиационный удар по Украине, применив БПЛА типа Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

На Купянском направлении ВСУ отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области, Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. ВСУ отразили более 15 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клищиевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ сдерживают врага в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.



Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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