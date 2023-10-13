Российская армия продвинулась под Авдеевкой.

Об этом пишет CNN со ссылкой на военных блогеров, которые анализируют снимки с поля боя.

"Снимки, полученные с помощью высоко оцененных источников OSINT, позволяют предположить, что Россия смогла добиться некоторых успехов на флангах города, но не смогла добиться крупного прорыва", – говорится в публикации.

По оценкам ISW, с 10 октября российские войска захватили 4,52 кв. км территории с разных направлений вокруг Авдеевки.

"Некоторые аналитики и официальные лица сравнили Авдеевку с городом Мариуполем, предполагая, что даже в случае окружения она сможет продержаться против российских войск в течение нескольких недель", – пишет CNN.

Телеканал напоминает, что "нападение на Авдеевку происходит на фоне того, что летнее контрнаступление Украины продолжает развиваться гораздо медленнее, чем первоначально предполагалось".

Напомним, сегодня в украинском Генштабе сообщили, что ВСУ отразили более 25 атак на Авдеевском направлении.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что цель российского наступления на Авдеевку - вынудить Украину перекинуть силы с других направлений.