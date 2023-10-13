80% всех обстрелов на Таврическом направлении за минувшие сутки пришлись на районы Авдеевки и Марьинки.

Об этом заявил представитель пресс-центра данного направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", в частности на Авдеевском направлении, противник не оставляет попыток безуспешно прорвать нашу оборону. За последние сутки на Таврическом направлении враг нанес 27 авиационных ударов, провёл 49 боестолкновений и осуществил 831 артиллерийский обстрел. 80% из них – это Авдеевское и Марьинское направления, то есть Донецкая область", — рассказал Штупун.

По словам представителя ВСУ, на этом направлении РФ предпринимает и наземные атаки. ВСУ их отбивают и уничтожают военную технику россиян.

Штупун говорит, что это наступление на Авдеевку было ожидаемым. По его мнению, таким образом РФ хочет "подбодрить свой народ, военных".

Ранее в Офисе президента высказывали оценку, что активизацией боевых действий у Авдеевки Москва хочет вынудить Украину отвести часть сил с других направлений.

Как мы сообщали, россияне пошли на штурм под Марьинкой и Авдеевкой.