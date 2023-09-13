Под Марьинкой и Авдеевкой в Донецкой области россияне пошли на штурм.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире канала "24".

По ее словам, за год почти непрерывных штурмов россияне фактически стерли с лица земли эти города.

"Сейчас мы видим, что они еще и штурмовать начали, то есть не оставляют планов (захватить города - Ред.)", - сказала Маляр.

"Если говорить о востоке, у нас обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке. Россияне увеличили там количество обстрелов", – также добавила чиновница.

Ранее пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне увеличили количество дронов во время атак на украинские порты.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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