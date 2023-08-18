За последние месяцы значительная часть Марьинки Донецкой области перешла под контроль РФ, но была при этом полностью разрушена.

Об этом сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

Рёпке сопоставил актуальные кадры из центра города с теми, что были сделаны до войны. Становится ясно, что город "стёрт в порошок" российскими войсками, резюмирует эксперт.

Ранее мы публиковали панорамные фото Марьинки, за которую идут бои.

Также появилось видео из Марьинки, на котором можно заметить, что от храма Казанской Божьей Матери остался фактически один столб.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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