Утром 13 октября россияне ударили по городу Покровск в Донецкой области. Погиб человек, 12 ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

"Частично разрушены два административных здания. Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены три человека", - добавили в пресс-центре.

Также в ГСЧС опубликовали фото последствий обстрела.

Накануне в Донецкой области за день после обстрелов погибли два человека и семеро получили ранения.

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.