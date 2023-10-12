За день в Донецкой области после обстрелов погибли два человека и семеро ранены
В четверг, 12 октября, в Донецкой области от обстрелов погибли два человека, семеро ранены.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.
По данным ведомства, обстрелам подверглись следующие населенные пункты:
- Авдеевка – осколочные ранения получили 58-летний мужчина и 61-летняя женщина;
- Богатырь Волновахского района – погиб 11-летний мальчик, его 6-летний брат получил ранение; их 31-летнюю мать госпитализировали с множественными рваными ранами;
- Галицыновка Покровского района – ранены мужчина 32-х и женщина 62-х лет;
- Горняк – от попаданий российских боеприпасов погибла 44-летняя женщина; ее 24-летний зять получил травмы.
Также в прокуратуре показали фото последствий обстрелов Донецкой области.
Ранее власти Авдеевки подтвердили, что РФ наносит массированные удары по городу.
Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.
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