Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Facebook/don.gp.gov.ua

В четверг, 12 октября, в Донецкой области от обстрелов погибли два человека, семеро ранены.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.

По данным ведомства, обстрелам подверглись следующие населенные пункты:

  • Авдеевка – осколочные ранения получили 58-летний мужчина и 61-летняя женщина;
  • Богатырь Волновахского района – погиб 11-летний мальчик, его 6-летний брат получил ранение; их 31-летнюю мать госпитализировали с множественными рваными ранами;
  • Галицыновка Покровского района – ранены мужчина 32-х и женщина 62-х лет;
  • Горняк – от попаданий российских боеприпасов погибла 44-летняя женщина; ее 24-летний зять получил травмы.

Последствия обстрела Донецкой области 12 октября 2023 года

Также в прокуратуре показали фото последствий обстрелов Донецкой области.

Последствия обстрела Донецкой области 12 октября 2023 года

Последствия обстрела Донецкой области 12 октября 2023 года

Ранее власти Авдеевки подтвердили, что РФ наносит массированные удары по городу.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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