В четверг, 12 октября, в Донецкой области от обстрелов погибли два человека, семеро ранены.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.

По данным ведомства, обстрелам подверглись следующие населенные пункты:

Авдеевка – осколочные ранения получили 58-летний мужчина и 61-летняя женщина;

Богатырь Волновахского района – погиб 11-летний мальчик, его 6-летний брат получил ранение; их 31-летнюю мать госпитализировали с множественными рваными ранами;

Галицыновка Покровского района – ранены мужчина 32-х и женщина 62-х лет;

Горняк – от попаданий российских боеприпасов погибла 44-летняя женщина; ее 24-летний зять получил травмы.

Также в прокуратуре показали фото последствий обстрелов Донецкой области.

Ранее власти Авдеевки подтвердили, что РФ наносит массированные удары по городу.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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