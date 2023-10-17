В ночь на 17 октября россияне применили по Украине шесть "Шахедов" из Крыма и одну авиаракету Х-59 из Херсонской области.

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ.

Все семь целей были уничтожены.

"Также зафиксировано применение противником двух управляемых зенитных ракет С-300 на восточном направлении", - заявили Воздушные силы.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.

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