Херсон снова обстреливают с левого берега. Взрывы звучали в Днепровском районе. Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Армия России с временно оккупированного левого берега атакует Херсон! Взрывы слышны в Днепровском районе города", - написал Мрочко.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что есть попадания в жилую зону. В результате обстрела травмированы люди.

"Пострадали два работника охранной фирмы. Которые во время обстрела находились в служебном автомобиле. Еще один раненый – 47-летний мужчина. Его госпитализировали в отделение хирургии с осколочными ранениями обеих голеней. Состояние пострадавшего – средней тяжести", - рассказал Прокудин.

Напомним, ночью Херсонскую область атаковали двумя управляемыми авиабомбами. Есть попадание в больницу в Бериславском районе и в частный дом.

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