В Славянске под завалами общежития после удара РФ могут находиться два человека
В Славянске 17 октября после удара РФ обрушилось пятиэтажное здание общежития.
Об этом сообщает МВД.
По предварительным данным, под завалами находятся два человека.
Напомним, что в Славянске после удара РФ разрушено общежитие аграрного колледжа. По первым данным считалось, что обошлось без пострадавших.
Сегодня ночью россияне выпустили шесть "Шахедов" из Крыма и одну ракету из Херсонской области.
Также мы писали о том, какая ситуация на фронте за минувшие сутки по данным из сводки Генштаба ВСУ на утро.
Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.