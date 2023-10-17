В Славянске 17 октября после удара РФ обрушилось пятиэтажное здание общежития.

Об этом сообщает МВД.

По предварительным данным, под завалами находятся два человека.

Напомним, что в Славянске после удара РФ разрушено общежитие аграрного колледжа. По первым данным считалось, что обошлось без пострадавших.

Сегодня ночью россияне выпустили шесть "Шахедов" из Крыма и одну ракету из Херсонской области.

Также мы писали о том, какая ситуация на фронте за минувшие сутки по данным из сводки Генштаба ВСУ на утро.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.