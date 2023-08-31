В ночь на 31 августа россияне обстреляли город Славянск Донецкой области и его окрестности. Удар пришелся по сельскохозяйственному предприятию в поселке Мирное, погиб охранник.

Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях в своем Facebook.



"К сожалению, город обстреляли. Четыре взрыва ночью. Прилеты в сельскохозяйственное предприятие. Один человек погиб, охранник предприятия", - сообщил Лях.

Ранее мы писали, что ночью и утром 31 августа РФ обстреляла Харьковскую область. Получил ранения и был госпитализирован 48-летний мужчина.

Также ночью Россия ударила по одному из районов Днепропетровской области. Повреждены два дома и линия электропередач.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

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