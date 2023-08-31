РФ обстреляла Харьковскую область ночью и утром 31 августа.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Прошлой ночью около полуночи россияне обстреляли с. Ольховка Купянского района, поврежден не эксплуатируемый дом, там произошел пожар.

Сегодня около 05:00 утра враг обстрелял пгт Боровая Изюмского района. Получил ранения и был госпитализирован мужчина 48 лет.

Напомним, что ночью РФ также ударила по одному из районов Днепропетровской области.

Также мы публиковали сводку Генштаба ВСУ о ситуации на фронте.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.