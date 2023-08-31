Ночью 31 августа РФ ударила по Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепроптеровской ОВА Сергей Лысак.

Этой ночью враг ударил по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Обошлось без жертв.

При этом повреждены два дома и линия электропередач. Последствия атаки уточняются.

На остальных территориях Днепропетровщины ночью было спокойно. Без обстрелов.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.