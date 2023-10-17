Утром 17 октября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

С началом суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 вражеских "Shahed-136/131". Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении ВСУ отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Так, за сутки ВСУ отбили более 10 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны Украины отбили более 15 атак в районе Марьинки Донецкой области и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербовой Запорожской области.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.

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