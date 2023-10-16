В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 16 октября.

Информация появилась на странице командования в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба:

1. На Авдеевском направлении ВСУ отразили семь атак в районе Авдеевки и Первомайского.



2. Всего произошло 53 боестолкновения. Кроме Авдеевского, также отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – 12 атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще четыре атаки возле Стельмаховки и Надежды Луганской области;

Лиманском – Серебрянского лесничества Луганской области и населенных пунктов Северск, Спорное Донецкой области;

Марьинском – 16 атак в районе Марьинки;

Бахмутском – три атаки в районе Андреевки;

Шахтерском – южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки;

Запорожском – юго-западнее Новоданиловки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла шесть ракетных и 39 авиаударов, совершила 16 обстрелов из РСЗО.

5. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

6. Авиация ВСУ нанесла четыре удара. ПВО уничтожила две ракеты Х-59 и 11 "Шахедов".

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.