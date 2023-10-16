Ночью 16 октября россияне применили против Украины баллистическую ракету "Искандер М", пять управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 "Шахедов". Сбиты две ракеты Х-59 и 11 беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, авиационные ракеты атаковали северные и восточные регионы Украины, "Шахеды" - в разных направлениях, в том числе на западе.

Напомним, ночью россияне ударили по Днепропетровской области ракетами и тяжелой артиллерией.

Также РФ атаковала ракетами Полтавскую область. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе ребенок.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

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