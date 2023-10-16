Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами.

Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Одну ракету сбили военные из ПВК "Восток". Другая попала по территории Днепровского района.

Пять раз враг бил по Никопольщине. Применил тяжелую артиллерию и РСЗО "Град".

В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер.

Также повреждена пятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта.

Задели обстрелы газопровод и четыре линии электропередач. Без света осталось почти полторы тысячи семей.

В Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети.

Повсюду – без погибших и пострадавших.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

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