Президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ "полностью провалилось", но ожидаются новые наступательные действия украинских войск.

Об этом российский президент сказал в эфире программы "Москва, Кремль, Путин".

"Что касается буксующего контрнаступления - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона, тем не менее, готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И соответственно реагируем. То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется "активная оборона", - заявил Путин.

Президент РФ добавил, что российские войска пытаются "улучшить свое положение на отдельных участках".

Напомним, на днях постпред России в ООН Василий Небензя заявил о завершении украинского контрнаступления. По его словам, войска РФ уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту.

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась, поскольку противник "восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении".