Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, противник "восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении. Идут тяжелые бои".

Главная цель россиян – разгром группировки ВСУ, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол.

"Ежедневно противник совершает десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", - говорит Сырский.

По его словам, россияне несут значительные потери и не добились существенных успехов.

Также Сырский сообщил, что в целях изучения обстановки и принятия оперативных решений работал в воинских частях, ведущих оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск "Лиман".

"Познакомился с командирами частей и подразделений, заслушал доклады о текущей обстановке. На месте были приняты решения о дальнейших действиях и решен ряд проблемных вопросов.

Вручил нашим воинам награды, ценные подарки и денежные премии, лично пообщался с каждым", - сообщил командующий.

Напомним, за прошедшие сутки на Купянском направлении украинские воины отразили более 20 атак врага у Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

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