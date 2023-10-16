Авдеевка может повторить судьбу Бахмута - военный аналитик Bild
Военный аналитик BILD Юлиан Репке пишет, что Авдеевка может повторить судьбу Бахмута, поскольку россияне намерены наступать, несмотря на потери.
По его мнению, изначальный план РФ состоял в том, чтобы обойти город с запада, захватив поселки Северное, Степовое и Бердычи, и взять в окружение. Однако ВСУ смогли остановить россиян под Северным и на ж/д линии в Степовом.
По оценке Репке, в атаку РФ пошли колонны из более чем 100 единиц техники, а потеряны были более 60 танков и БТР, более 200 солдат убиты.
Напомним, что как сообщает украинский Генштаб, ВСУ за неделю отбили более 100 атак армии РФ на Авдеевском направлении.
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Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).
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