Военный аналитик BILD Юлиан Репке пишет, что Авдеевка может повторить судьбу Бахмута, поскольку россияне намерены наступать, несмотря на потери.

По его мнению, изначальный план РФ состоял в том, чтобы обойти город с запада, захватив поселки Северное, Степовое и Бердычи, и взять в окружение. Однако ВСУ смогли остановить россиян под Северным и на ж/д линии в Степовом.

По оценке Репке, в атаку РФ пошли колонны из более чем 100 единиц техники, а потеряны были более 60 танков и БТР, более 200 солдат убиты.

Напомним, что как сообщает украинский Генштаб, ВСУ за неделю отбили более 100 атак армии РФ на Авдеевском направлении.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

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