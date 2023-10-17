Ночью 17 октября в Славянске Донецкой области под удар попало общежитие аграрного колледжа.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

Было два прилета по улице Свободы в Славянске. Обошлось без жертв.

Напомним, что сегодня ночью россияне выпустили шесть "Шахедов" из Крыма и одну ракету из Херсонской области.

Также мы писали о том, какая ситуация на фронте за минувшие сутки по данным из сводки Генштаба ВСУ на утро.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.

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