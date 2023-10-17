Сегодня ночью во время ночной атаки в Одессе обломки "Шахеда" упали на территории яхт-клуба. Повреждены школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"Обломки одного из сбитых БПЛА упали в яхт-клуб Одессы, где разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Сообщается, что россияне выпустили шесть дронов-камикадзе типа "Shahed-136", которые заходили на удар по Одесской области из акватории Черного моря. Все 6 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.

Также из самолетов тактической авиации РФ была направлена ​​ракета Х-59, которую силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Николаевской областью.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что россияне применили по Украине шесть "Шахедов" из Крыма и одну авиаракету Х-59 из Херсонской области.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.