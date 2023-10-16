В Миргороде в результате ночной атаки РФ обломками повреждены 50 частных домов и квартир. Пострадали три человека, в том числе 10-летний ребенок.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин в эфире телемарафона.

Людей достали из-под завалов.

Повреждений гражданской и критической инфраструктуры нет.

Напомним, что этой ночью были атакованы Хмельницкий, Староконстантинов, Бердичев, Кропивницкий и Миргород.

Напомним, Воздушные силы сообщали, что сегодня ночью удалось сбить две ракеты из шести и 11 дронов из 12.

Также сегодня ночью россияне ударили по Днепропетровской области ракетами и тяжелой артиллерией.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

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