В Миргороде из-за обстрела РФ пострадали три человек, среди них ребенок
В Миргороде в результате ночной атаки РФ обломками повреждены 50 частных домов и квартир. Пострадали три человека, в том числе 10-летний ребенок.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин в эфире телемарафона.
Людей достали из-под завалов.
Повреждений гражданской и критической инфраструктуры нет.
Напомним, что этой ночью были атакованы Хмельницкий, Староконстантинов, Бердичев, Кропивницкий и Миргород.
Напомним, Воздушные силы сообщали, что сегодня ночью удалось сбить две ракеты из шести и 11 дронов из 12.
Также сегодня ночью россияне ударили по Днепропетровской области ракетами и тяжелой артиллерией.
Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).
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