Появилась карта ночных ударов РФ по Украине.

Ее публикуют Texty.org.ua.

Были атакованы в частности, Хмельницкий, Староконстантинов в Хмельницкой области, Бердичев - в Житомирской области. Также под ударом был Кропивницкий и Миргород в Полтавской области.

Напомним, что Воздушные силы сообщали, что сегодня ночью удалось сбить две ракеты из шести и 11 дронов из 12.

Также мы писали, что ночью РФ ударила по Кировоградской области ракетами и беспилотниками, есть раненый.

О ракетном ударе сообщали в Днепропетровской области.

А также в Полтавской области.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

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