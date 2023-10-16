Ночью 16 октября в Кировоградской области были прилеты. Один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.

По его словам, РФ наносила удары ракетами и дронами. Один человек ранен, разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, Воздушные силы сообщали, что ночью удалось сбить две ракеты из шести и 11 дронов из 12.

Также сообщалось, что ночью россияне ударили по Днепропетровской области ракетами и тяжелой артиллерией.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

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