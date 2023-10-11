Днем в среду, 11 октября, во время объявленной воздушной тревоги в Миргороде Полтавской области раздался взрыв. При этом попадания не зафиксированы.

Об этом сообщает Полтавская ОВА.

"Очередная вражеская атака на Полтавскую область. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородской общине. Вражеские попадания по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксированы. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Ранее Россия уже атаковала Миргород, тогда прилетело в аэродром "Миргород", есть повреждения инфраструктуры и техники.

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

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