Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не пойдет на второй срок, если закончится война, а пойдет только, если выборы будут во время войны, тянет на сенсацию.



Ранее в политкругах считалось аксиомой, что Зеленский в любом случае пойдет на выборы президента. Кроме того, были большие сомнения в том, что выборы во время войны вообще будут проводить. В том числе этими сомнениями делился и сам Зеленский.



И тут вдруг Зеленский говорит, что после войны на выборы не пойдет.



Впрочем, это заявление можно трактовать и по-другому – как свидетельство того, что Зеленский, несмотря на войну, уже принял решение провести выборы президента, которые, по Конституции, должны пройти в последнее воскресенье марта 2024 года.



При этом выборы в парламент могут до конца войны и не проводить.



В пользу такой схемы у Банковой могут быть следующие аргументы.

1. И президентские, и парламентские выборы в Украине запрещено проводить во время военного положения. Но запрещено по-разному. Если президентские запрещены только законом (Избирательным кодексом), который можно изменить голосованием в Раде, то парламентские - и законом, и 83-й статьей Конституции. А в Конституции написано, что при военном положении ее менять нельзя. Правда, некоторые юристы считают, что 83-я статья напрямую не запрещает проведение выборов Рады во время войны, но есть и иная точка зрения, на которую власти могут опереться, если не захотят проводить выборы в парламент.

2. Выборы в парламент по Конституции должны состояться в последнее воскресенье октября 2023 года. А так как выборов в эту дату не будет, то Рада уже выходит за срок своих конституционных полномочий. И, когда будут теперь ее выборы – через полгода, через год или через два, принципиального значения уже не имеет. А выборы президентские еще можно успеть провести в срок – в марте 2024 года.



3. Для президента опасны именно выборы в Раду, после которых его партия может потерять большинство, которым она владеет в нынешнем парламенте, контролируя через него правительство. Президентские выборы несут для Зеленского намного меньше риска, в виду отсутствия сильных конкурентов. Единственный потенциально серьезный соперник – главком ВСУ Залужный в разгар войны на выборы вряд ли пойдет, если его, конечно, к тому времени не уволят с должности (или он сам не уйдет), предпосылок к чему пока нет.



4. После получения нового мандата на пять лет у президента будут развязаны руки относительно любых решений по окончанию войны, на которые он до выборов пойти бы не решился. Например – по перемирию по линии фронта или иным вариантам, которые не соответствуют провозглашенной цели по выходу на границы 1991 года.



5. На выборах президента легче, чем на парламентских, будет внедрить в жизнь электронную систему голосования через "Дию". То есть если по итогам Зеленский победит в первом туре, то это будет воспринято как ожидаемый результат и не вызовет такого шквала обвинений в фальсификации, как если бы на парламентских выборах через "Дию" для партии президента нарисовали бы более 50%. Другими словами, через президентские выборы можно будет "легализовать" электронное голосование. Несмотря на то что официально намерения внедрить голосование через "Дию" власти не подтверждают, очевидно, что это единственный реальный способ решить проблемы выборов во время войны – безопасность процесса, голосование военных и беженцев за границей. В то же время электронное голосование, итог которого невозможно проконтролировать извне "Дии", несет в себе огромные риски фальсификаций, когда власти смогут нарисовать себе любой результат. Что грозит полным уничтожением любой политической конкуренции в Украине. На это уже указывает оппозиция. И вряд ли одобрит Запад. А потому пока не очень понятно, готов ли президент, несмотря на такое сопротивление, электронное голосование внедрить. Кроме того, пока неясно можно ли технически успеть подготовить процесс до конца марта. Но если Зеленский все-таки решится на голосование через "Дию" и для этого будет техническая возможность, то "обкатать" систему, скорее всего, он попытается именно на президентских выборах.