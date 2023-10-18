Ночью 18 октября по Бериславскому району Херсонской области силы РФ в очередной раз ударили авиабомбами, погиб мужчина.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Бомбы попали по территории частного дома, погибший - его хозяин, который был во дворе, сообщает прокуратура.

Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

С утра также стало известно, что РФ выпустила еще две авиабомбы по трем населенным пунктам области.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.