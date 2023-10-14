Сегодня утром российские войска в очередной раз ударили по Бериславу Херсонской области. Погиб человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Около 6 утра армия России ударила по городу. Попали по частному дому. Под завалами оказалась 60-летняя женщина.

К сожалению, жительница погибла. Ее травмы были несовместимы с жизнью", - написал Прокудин.

Также за минувшие сутки россияне совершили 117 обстрелов, выпустив 574 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения, предприятие и территорию инженерного сооружения в Херсонском районе; библиотеку и предприятие в Херсоне. Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения", - сообщил глава ОВА.

Также сегодня утром россияне обстреляли Купянск-Узловой Харьковской области. В результате атаки поврежден пятиэтажный дом.

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