Ночью РФ выпустила около двух десятков снарядов по Днепропетровской области
Ночью РФ из тяжелой артиллерии ударила по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Под обстрелом был Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Враг выпустил около двух десятков снарядов.
Спасатели еще обследуют населенные пункты, уточняют последствия ударов.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.
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