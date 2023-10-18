Ночью РФ из тяжелой артиллерии ударила по Никопольщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Под обстрелом был Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Враг выпустил около двух десятков снарядов.

Спасатели еще обследуют населенные пункты, уточняют последствия ударов.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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