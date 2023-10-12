Ночью 12 октября над Днепропетровской областью был сбит беспилотник. Также с прошлого вечера россияне трижды обстреляли из артиллерии Никопольский район, повреждены два частных дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"С вечера агрессор трижды бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял районный центр и Марганецкую общину. Повреждены два частных дома. Последствия утренней атаки еще уточняются. Предварительно никто не пострадал", - говорится в сообщении

Глава ОВА добавил, что сегодня в Никополе - день траура в память о погибших после ракетного удара по гимназии.

Напомним, накануне в результате обстрела здания гимназии в Никополе погибли четыре человека.

Также сегодня ночью ПВО сбила 28 "Шахедов", атаковавших Украину с севера и с юга.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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