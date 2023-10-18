В результате ракетного удара по Запорожью 18 октября погибла молодая семья.

Об этом сообщают журналисты "Радио свобода", которые пообщались с соседями.

Двое погибших в результате ракетного удара по Запорожью - это молодая семья. Им было по 23 года.

Молодая пара жила вместе с родителями мужчины. После прилета отец пытался реанимировать своего сына, но безуспешно. Мать погибшего парня – в больнице.

Сегодня мы сообщали, что ночью россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Есть попадание в жилой дом.

Появились подробности ракетного удара по Запорожью. Разрушены квартиры в двух подъездах.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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