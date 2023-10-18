В Запорожье уже четверо погибших в результате ночного ракетного удара по жилому дому. Под завалами нашли еще два тела.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"В процессе поисково-спасательных работ сегодня было найдено еще два тела", - написал Куртев.

Также Нацполиция показала видео момента ракетного удара по жилому дому в Запорожье этой ночью.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее мы писали, что в Запорожье есть угроза обрушения дома, который ночью поразила армия РФ. Чтобы продолжать поисковые работы, краном поддерживают часть крыши.

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. В результате удара частично разрушены квартиры в двух подъездах многоэтажного жилого дома.

Двое погибших в результате ракетного удара по Запорожью - это молодая семья. Им было по 23 года. Молодая пара жила вместе с родителями мужчины. После прилета отец пытался реанимировать своего сына, но безуспешно. Мать погибшего парня – в больнице.