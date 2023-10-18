Сегодня, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Мы с президентом Макроном сосредоточились на дальнейших шагах по укреплению противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских способностей Украины", — написал Зеленский.

В частности, лидеры государств обсудили черноморский зерновой коридор и мероприятия по обеспечению его защиты.

"Относительно Ближнего Востока мы отметили, что гражданское население должно быть защищено и что дальнейшая эскалация в регионе неприемлема", — добавил Зеленский.

Ранее мы писали, что вчера в своем обращении президент Украины подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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