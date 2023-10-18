Усилиние ПВО и дальнобойных возможностей Украины. Зеленский провёл телефонный разговор с Макроном
Сегодня, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Мы с президентом Макроном сосредоточились на дальнейших шагах по укреплению противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских способностей Украины", — написал Зеленский.
В частности, лидеры государств обсудили черноморский зерновой коридор и мероприятия по обеспечению его защиты.
"Относительно Ближнего Востока мы отметили, что гражданское население должно быть защищено и что дальнейшая эскалация в регионе неприемлема", — добавил Зеленский.
Ранее мы писали, что вчера в своем обращении президент Украины подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS.
Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
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