Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отрицает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в визите в эту ближневосточную страну.

Об этом дипломат сообщил в эфире местного "Лучшего радио".

"Визит президента в Израиль может состояться в будущем, однако в настоящее время посольство не получало обращения по поводу организации поездки гаранта. Следовательно, не было и отказа в визите", — заявил Корнийчук.

Посол добавил, что "в ситуации военного положения в Украине и активизации на востоке у Зеленского не очень много возможностей выезжать из страны".

Ранее информацию об отказе Зеленскому в визите сообщили израильские СМИ. По их данным, Зеленский хотел приехать вместе с главой Госдепа Энтони Блинкеном, но ему ответили, что это сейчас "не ко времени".

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

Венно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

Позже ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль наносит удары по сектору Газа и собираются провести там наземную операцию. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

В Белом доме сообщили, что в Израиль на этой неделе приедет президент СШ Джо Байден.

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