Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили изменения в международной политике.

Докладывали чиновники и разведка.

Поблагодарил "некоторых партнеров" за "эффективное оружие, как мы и договаривались". О чем идет речь, не уточнил.

"Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко удерживают позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Благодарю и тех, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты", - сказал Зеленский.

Напомним, вчера Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Обсудили защиту нашей энергетической инфраструктуры и потребности в восстановлении Украины.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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