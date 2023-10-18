Израиль не отказывал в визите президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите солидарности, а попросил подождать.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью итальянскому изданию Repubblica.



"Мы не чувствуем себя отвергнутыми. Мы обсудили с ними (израильскими властями, – Ред.) визит сразу после нападения ХАМАС. Они сказали нам, что нам придется подождать. Тогда в Тель-Авиве не ожидали ни одного иностранного лидера. Теперь фаза изменилась", – заявил министр.

Напомним, что ранее израильские медиа сообщили, что Зеленский хотел приехать в Израиль в то время как там находился госсекретарь США Блинкен, но Тель-Авив заявил, что это "неподходящее время" для визита.

"В любом случае, это не означает, что Зеленский не приедет в Израиль в будущем. Президент Украины заинтересован в визите, но ему будет трудно совершить целевую поездку, поэтому ожидается, что визит будет частью более широкой поездки в Европу", - сообщает издание Ynet.

В свою очередь посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отрицает, что Владимиру Зеленскому отказали в визите в эту ближневосточную страну.