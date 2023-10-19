В четверг, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей... Проинформировал о недавнем законе о политически значимых лицах, принятых украинским парламентом для продвижения реформ и начала переговоров о вступлении в ЕС", – написал президент Украины.

Также стороны обсудили дальнейшее усиление дальнобойных возможностей ВСУ после передачи США ракет ATACMS.

Напомним, 17 октября Верховная Рада поддержала в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). По нему вместо трех лет после должности топ-чиновники будут получать фактически пожизненный статус РЕР.

В такой редакции МВФ должен засчитать принятие законопроекта во втором чтении как выполнение требований программы кредитования. Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

В то же время поддержка Радой законопроекта выявила недовольство среди чиновников и депутов. Мы разбирались, как возвращение пожизненного финмониторинга для PEP вызвало бунт в украинском политикуме.