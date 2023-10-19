Верховная Рада на днях приняла законопроект №9269-д о возвращении финансового мониторинга для PEP (аббревиатура для politically exposed person, или "политически значимое лицо").

Документ во втором чтении поддержали 276 народных депутатов, большинство из которых - 177 - "слуги народа".

Как писала "Страна", вернуть финмониторинг для PEP от Украины потребовала Европейская комиссия (ЕК), сделав его одним из условий перехода к переговорам о членстве в Европейском союзе (ЕС).

Это было и "структурным маяком" меморандума Международного валютного фонда. Тем не менее законопроект встретил серьезное недовольство в украинском истеблишменте, в том числе в самом парламенте.

Объектами финансового надзора снова становились представители длинного списка PEP - президент, премьер-министр, депутаты, послы, руководители политических партий, а также их близкие родственники. А, по словам многих, на кого распространяется действие закона, раньше они уже сталкивались с отказами в обслуживании из-за своей поднадзорности, например в банках, в том числе - за рубежом.

Однако теперь число недовольных еще больше, так как действие закона будет распространяться и на весь депутатский и высший чиновничий корпус с момента обретения Украиной независимости.

Критики закона говорят, что в таких условиях никто из людей, которые уже добились каких-то успехов в жизни или имеют свой бизнес, не захотят устраиваться на государственную службу. Сторонники же закона утверждают, что в общей сложности PEP будут считаться не более 20 тысяч человек, что, по их мнению, не так уж много в масштабах страны.

Среди самих PEP звучат призывы обращаться в Конституционный суд по поводу соответствия закона Конституции. Власть обещает пересмотреть какие-то положения после старта переговоров с ЕС.

О битвах вокруг закона о PEP и последствиях его принятия расскажет "Страна".

Закон раскинул сеть

Мы уже не раз писали о перипетиях рассмотрения в парламенте законопроекта №9269-д "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" касательно политически значимых лиц".

Его инициаторы - представители фракции "Слуги народа". В том числе глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, первый замглавы фракции СН Андрей Мотовиловец.

Он возвращает высшим должностным лицам, их родственникам и бизнес-партнерам статус PEP (то есть тех самых политически значимых лиц). В конце 2022 года срок финнадзора, оговоренный законом от 2019-го, сократили до трех лет. Однако требование о снятии временного ограничения попало в рекомендации ЕК, которые Киев должен выполнить, чтобы оправдать статус кандидата в члены ЕС, предоставленный авансом, и открыть непосредственные переговоры о членстве в блоке.

Идея вернуть неограниченный финмониторинг вызвала сильное сопротивление внутри депутатского корпуса. Нежелание возвращать все на круги своя народные избранники оправдывали проблемами с обслуживанием, например, в банках и страховых компаниях из-за статуса PEP. Причем они и члены их семей сталкивались с таким отношением не только в Украине, но и за границей.

"Ни карточку, ни счет не открыть. В зарубежных банках твоя фамилия оказывается в одном списке с террористами и мафиози, причем род занятий не указывается. Тебя или ребенка находят в списке и все: извините, мы с вами не работаем", - поделился один из депутатов со "Страной".

Но это еще не все. Предложенный законопроект фактически подводил под норму о PEP вместе с действующими бывших высших чиновников и депутатов, начиная с 1991 года. То есть закон получал, как утверждают недовольные, обратную силу, что запрещено 58 статьей Конституции.

Еще одним предостережением было опасение, что сложности с финансовыми операциями для PEP отпугнут от госслужбы.

"Как вы считаете, кто из адекватных, профессиональных и честных людей захочет пойти на государственную службу, если входной билет предусматривает пожизненный финансовый мониторинг и блокирование твоих финансовых, имущественных, корпоративных операций до конца жизни? Твоих. Твоей жены. Твоих детей и родителей… Думаю, таких людей будет мало или вообще не будет. Государство от этого выиграет или проиграет? Дно…" - написал на своей странице в Facebook юрист народный депутат от СН Игорь Фриз.

В законопроекте перед вторым чтением, правда, прописали, что, если спустя год к РЕР не будет претензий со стороны финансовой системы, финмониторинг в отношении него несколько упростится. Также можно будет подавать жалобы в ответ на отказ в обслуживании. И банки могут быть даже оштрафованы, если НБУ признает их виновными в отказе. Но скептиков это не переубедило.

Несмотря на весьма ощутимое недовольство, Еврокомиссия и прислушавшийся к ней Офис президента "продавили" закон-"критерий".

Что интересно: проголосовали даже некоторые противники законопроекта, которые объяснили, что не хотели помешать евроинтеграции.

Послы стран Большой Семерки в Украине приветствовали принятие закона о PEP.

"Законодательство - важный шаг в борьбе с коррупцией, дальнейшей интеграции в ЕС и обеспечении демократического и процветающего будущего для Украины", - говорится в сообщении в микроблоге послов G7 в Х.

Залужный и "пацаны"

Сразу после принятия дискуссия о законодательном акте вспыхнула в соцсетях с новой силой.

"С этим PEPством могу сказать точно одно: наши украинские PEP будут самыми крутыми в мире, потому что они - пожизненные! Папа - PEP, мама - PEP, их родители - PEP, дети - PEP, целые семьи - PEP... Как бы нас не раскидала судьба, вам всегда и всю вашу жизнь будут напоминать: вы единая семья! Это прекрасно… Ваших взрослых детей будут узнавать в банках, страховых компаниях… Коллеги по работе (если кто-то захочет иметь с ними общее дело) будут всегда напоминать, как их родители когда-то мудро поступили, избрав этот прекрасный путь служения стране, который навсегда теперь стал вашим единым выбором в жизни. Так сказать: "одно ярмо - один путь". Даже когда уже будут снимать с заграничных баз данных черную метку с мафиози (по сроку давности), наши PEP имеют полное право там остаться. Хотя эффективнее было бы им загнать чип под кожу - для надежности. И как теперь могут не согласиться коллеги за границей, что у нас самые лучшие переговорщики, самое эффективное правительство и самые мудрые решения?!" - написал на своей странице в Facebook бывший замглавы Администрации президент, экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

И подобных постов от бывших и нынешних чиновников достаточно много.

"Какая ирония: кто бы мог подумать, что надежды на новую украинскую госслужбу и обновление убьют не мизерные зарплаты или ручное управление, а одно "требование МВФ и ЕС". Конечно, требование не в вакууме, а в наших переговорах и исполнении. Но, думаю, еще не вечер, поборемся", - написала на своей странице в Facebook народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум.

С тезисом о вреде государственной службе не согласилась народный депутат от СН Ольга Василевская-Смаглюк, которая представляла законопроект с парламентской трибуны перед голосованием во втором чтении.

"Я напомню… только несколько имен… Валерий Залужный был назначен на должность главнокомандующего вооруженными силами Украины 27 июля 2021 года, в связи с чем стал РЕР в период, когда действовала норма о бессрочности этого статуса. В принципе уже одной этой фамилии было бы достаточно для того, чтобы показать, насколько ужасно оторванным от реальности… соображение о влиянии бессрочности статуса РЕР на желание людей идти и служить своей стране, но добавлю еще несколько. Алексей Сухачов 31 декабря 2021 года был назначен на должность директора Государственного бюро расследований… Глава Национального банка Андрей Пышный возглавил этот институт 7 октября 2022 года, когда статус РЕР присваивался бессрочно. Кроме того, часть министров из действующего состава правительства были назначены в промежуток с апреля 2020-го по ноябрь 2022-го, то есть шли на должность, зная про то, что до конца жизни статус РЕР останется с ними. Расскажете всем этим людям, что они без сознания эти должности заняли?" - написала на своей странице в Facebook Василевская-Смаглюк.

Сторонники закона утверждают, что на самом деле статус PEP коснется незначительной части госслужащих, которые составляют категорию "А", и несколько видов других чиновников и политиков (и их семей, разумеется). Дескать, в масштабах страны это совсем мало.

"Все говорят о "государственной службе", тогда как PEP - это всего около 500 госслужащих из 150 000 (плюс 500 нардепов и около 2 тыс руководителей партий и госпредприятий. Даже если добавить всех, кто в прошлом занимал такие должности, выйдет не более 20 тыс. человек", - написал в комментариях в Facebook народный депутат от "Голоса" Владимир Цабаль, поддержавший закон.

В той же дискуссии первый вице-спикер Александр Корниенко, избранный в Раду по списку СН, также спрогнозировал, что статус PEP не станет проблемой для наполнения госслужбы из-за узости распространения. При этом он допустил в будущем пересмотр некоторых положений закона, "а также других принятых во время выполнения 7 обещаний (критериев ЕК - Ред.) разных норм и подходов".

При этом бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, к которому также возвращается статус PEP, написал, что круг лиц, попавших под финмониторинг, будет достаточно широким, что "делает качество контроля крайне низким". "До матерых и опытных пацанов (коррупционеров - Ред.) шансов… добраться почти не существует", - написал Коболев на своей странице в Facebook.

Коболев относится к прозападному либеральному лагерю в украинской политике, поэтому критика из его уст в адрес закона о PEP демонстрирует масштаб недовольства. И, в принципе, это довольно распространенная позиция в данной прослойке. Впрочем, Запад, настоявший на законе, никто не обвинял, но досталось власти ("переговорщикам"!) с западными структурами и лоббистам закона. Например, упомянутый Коболев написал о "комсомольцах-антикоррупционерах, которые агитируют за пожизненный статус PEP и описывают его чудодейственно-лечебный эффект на наше общество".

Видимо, реагируя на это, антикоррупционному лобби пришлось встать на защиту законодательного акта, однако и среди лоббистов нашлись и те, у кого к документу было прохладное отношение.

Фунты в Раде

Судя по всему, история с PEP будет иметь долгое продолжение. Хотя бы потому, что достаточно много юристов настаивают на нарушении конституционного принципа о невозможности обратной силы закона. Кое-кто уже прогнозирует обращения по этому поводу в Конституционный суд (КСУ).

"Это нарушение Конституции Украины (принятие закона в такой редакции - Ред.), а значит - шанс сходить в Конституционный суд, проверить, как работает механизм конституционной жалобы. Когда была депутатом, несколько представлений готовила туда, но теперь имею шанс сходить лично", - написала на своей странице в Facebook адвокат, народный депутат восьмого созыва Татьяна Острикова.

При этом разные собеседники издания в депкорпусе сказали, что не верят в скорое внесение депутатского представления в КСУ о законе, так как это будет выставлено властью как срыв евроинтеграции и "принесет проблемы".

"Ничего исключать нельзя, но я все-таки думаю, что активность депутатов вокруг закона в контексте КСУ появится после открытия переговоров с ЕС", - говорит источник среди парламентариев.

Другое последствие проявится вообще нескоро. Возвращение статуса PEP в том числе может усугубить отношение (и без того скептическое) влиятельных в бизнесе и политике людей к госслужбе и депутатству. Та же Верховная Рада уже давно не клуб больших бизнесменов и серьезных политиков, каким она была 10-20 лет тому назад. Но, похоже, после следующих выборов в парламенте мы уже вообще их не увидим. Вместо того чтобы избираться самим, крупные игроки будут делегировать в Раду неких "фунтов", которых не жалко подвергать финмониторингу и проверкам антикоррупционных органов.

"У влиятельных людей или удачливых бизнесменов появился с возвращением статуса PEP еще один аргумент не связываться с государственной должностью или депутатским креслом. По-моему, все уже поняли, что инструментов влиять на политику и экономические процессы хватает и без удостоверения народного депутата или министерского портфеля. Поэтому тенденция командировать в органы власти менеджеров среднего звена и прочих "фунтов" теперь усилится. Думаю, по следующему составу Верховной Рады мы это особенно хорошо увидим", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".