Ливанская исламская военизированная организация "Хезболла" решила вступить в войну против Израиля.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, пишут местные издания.

Посещая северную часть Израиля, что граничит с Ливаном, Галант заявил, что "Хезболла" уже "расплачивается" за свое решение.

"Нас ждут серьёзные испытания", - добавил Галант.

При этом представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт дал понять, что пока "красных линий" Израиля ливанская группировка не пересекала.

"Если они применят свои ракеты большой дальности или сделают что-то очень, очень агрессивное, это изменит правила игры", - заявил Хехт.

По информации израильской армии, на данный момент активность ливанской "Хезболлы" расценивается как отвлечение внимания.

"Каждый раз, когда они стреляют, мы стреляем в ответ", - сказал представитель ЦАХАЛ.

Ранее газета The New York Times писала, что Израиль планировал нанести превентивный удар по "Хезболле", но США отговорили от этого Тель-Авив, опасаясь расширения конфликта.

Как мы сообщали, в Иране заявили, что "Хезболла" может принять "превентивные меры" против Израиля.