Израильские танки замечены на подступах к городу Газа. Бронетехника перерезала ключевую дорогу между севером и югом анклава.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на очевидцев.

ЦАХАЛ заявляет, что его силы "продолжают расширять наземные операции в секторе Газа, в течение ночи силы ликвидировали террористов ХАМАС, уничтожили террористическую инфраструктуру и военные комплексы".

Также в сети появилось видео, как вблизи Газы машина подъехала к танку, начала разворачиваться и при отъезде по ней выстрелили из пушки.

Напомним, ранее израильская армия уже совершала несколько рейдов на территорию сектора Газа. Так, рейд возле района Шуджайя на востоке города Газа был осуществлен пехотой, боевой инженерией и бронетанковыми силами, а прикрытие с воздуха обеспечивали беспилотники ВВС Израиля и боевые вертолеты.

Накануне ЦАХАЛ заявил, что продолжает продвигаться по территории сектора Газа и минувшей ночью "расширил наземные операции" в анклаве, введя дополнительные силы". В свою очередь ХАМАС и его союзники заявили об отражении атак израильской армии. В частности, утверждается, что в районе Бейт-Лахии на севере сектора Газа израильскую армию вынудили отступить.