Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала свою страну выйти из Организации Объединённых Наций (ООН) из-за принятой Генассамблеей всемирной организации резолюции по Израилю.

Свое заявление министр опубликовала в соцсети Х (ранее Twitter).

По словам Черноховой, она не понимает, почему ООН поддерживает атаки ХАМАС по Израилю.

"Только 14 стран, в том числе и наша, ясно и понятно выступили против беспрецедентного теракта против Израиля, совершённого террористами ХАМАС. Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, которая не уважает основополагающее право стран на самооборону. Выйдем из неё", - говорится в сообщении.

Глава Минобороны Чехии добавила, что действия палестинского движения ХАМАС напоминают террористические атаки исламистской группировки "Аль-Каида", совершённые 11 сентября 2001 года в США. Чернохова отметила, что Чехии не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону.

Напомним, 27 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Она призывает к "немедленному, постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня", которое приведет к "концу войны" в секторе Газа. Также резолюция требует предоставление доступа населению сектора Газа к жизненно важным товарам и услугам. Сразу 120 стран высказались за, 14 - против, 45 стран воздержались. В числе воздержавшихся - Украина, Германия и Индия.

Израиль ответил на резолюцию о прекращении огня и заявил, что "категорически отвергает презренный призыв ООН".

Ранее в ООН приравняли израильские обстрелы Газы ко вторжению ХАМАС.