Израиль начал третий этап операции в секторе Газа. Об этом заявил на заседании правительства премьер Биньямин Нетаньяху.

"Третий этап – расширение наземного проникновения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом", - заявил премьер Израиля.

По его словам, "параллельно мы активно работаем над сдерживанием на северном фронте". В этом контексте Нетаньяху пригрозил "Хезболле" нанести "такой удар, который даже не можете себе представить", если группировка вмешается в войну.

Ранее Нетаньяху заявлял, что Тель-Авив не пойдет на прекращение огня в Газе, несмотря на требования ООН.

Напомним, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

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