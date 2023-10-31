Делегация Израиля надела желтые звезды с надписью "Никогда больше" на заседание Совбеза ООН.

Об этом сообщает DW.

Такие звезды нацисты заставляли носить евреев в период Холокоста.

"Некоторые страны-члены ничего не усвоили за прошедшие 80 лет. Мы будем носить звезду до тех пор, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников", - сказал постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

Он заявил, что сравнение потерь после вторжения ХАМАС и авиаударов Израиля так же недопустимо, как сравнение потерь нацистской Германии и Великобритании во Второй мировой войне.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Израиль ее отверг.

Напомним, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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