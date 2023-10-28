Евросоюз призывает к паузе в боевых действиях против сектора Газа для доставки гуманитарной помощи палестинцам.

Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Также Боррель описал ситуацию в Газе.

"Газа находится в полном затемнении и изоляции, в то время как сильные обстрелы продолжаются. ООН предупреждает об отчаянном положении жителей Газы, лишенных электричества, еды и воды. Слишком много мирных жителей, включая детей, были убиты. Это противоречит международному гуманитарному праву", - сказал Боррель.

Кроме того, глава евродипломатии осудил и палестинские ракетные удары по Израилю.

Тем временем израильские Telegram-каналы опубликовали видео прилета палестинской ракеты по городу Кирьят-Оно к востоку от Тель-Авива. На кадрах можно заметить сильный пожар и дым на месте удара.

Напомним, сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС - наземной операции в Газе. По его словам, израильские войска вошли в сектор Газа с целью уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.