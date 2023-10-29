ООН заявляет, что тысячи жителей Газы врываются на склады и в центры распределения помощи, разбирая муку и предметы первой необходимости.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление агентства.

"Это тревожный признак того, что после трёх недель войны и жёсткой блокады Газы общественный порядок начинает рушиться", - говорится в заявлении Томаса Уайта, представителя Агентства ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа.

"Запасы продовольствия на рынке заканчиваются, а гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа на грузовиках из Египта, недостаточно", - говорит Уайт.

В субботу Министерство иностранных дел Египта заявило, что "создаваемые Израилем препятствия" мешают оперативной доставке помощи через КПП "Рафах".

Напомним, Евросоюз призвал к паузе в боевых действиях против сектора Газа для доставки гуманитарной помощи палестинцам.

Ранее мы писали, что управление ООН по правам человека назвало израильские авиаудары по сектору Газа военным преступлением — равно как и вторжение ХАМАС.

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